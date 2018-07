Aumento em planos de saúde

ÂNGELO LUIZ MANCINI NETO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que é fundamental que o consumidor formalize o mais rapidamente possível uma reclamação na ANS, para que se apure se houve alguma irregularidade. Pode ser pelo Disque ANS (0800 701 9656), pelo Fale Conosco no site www.ans.gov.br ou pessoalmente no Núcleo Regional de Atendimento e Fiscalização da ANS mais próximo. É recomendável que o consumidor tenha em mãos a cópia do contrato e os comprovantes de pagamento.

O Banco Itaú criou uma inovação fantástica: para que não haja filas internas e, consequente, demora no atendimento, criou a fila externa. Pelo menos é o que sempre ocorre na agência da Rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. Não sou cliente do Itaú, mas, por motivos comerciais, ao menos a cada 15 dias vou a essa agência. E sempre há fila na rua. E o mais incrível é que, no dia 1.º/9, além de ficar numa fila por cerca de 10 minutos para entrar, ainda peguei outra de mais uns 5 minutos para sair! O Itaú, com tais práticas, desrespeita o cidadão, seja ele cliente ou não. E mais um detalhe: como eu, que tenho 65 anos, muitas outras pessoas idosas pegaram também essas duas filas. O Banco Central (BC) não faz absolutamente nada em prol do cidadão?

A Ouvidoria Itaú Unibanco e a Ouvidoria do Banco PF Crédito e Renegociação informam que o gerente operacional da agência citada entrou em contato com o leitor, pediu desculpas e respondeu às questões apresentadas. Esclarecem que as condutas do Banco Itaú estão fundamentadas nas regras estabelecidas na legislação vigente e nas resoluções do BC. Na ocasião, uma das portas giratórias estava inoperante, ocasionando um aumento no tempo habitual para a entrada dos clientes à agência, mas isso já foi solucionado.

O leitor contesta: O Itaú mente descaradamente, o problema dessa fila na rua ocorre há muito tempo. Coincidentemente, naquele dia, a porta de saída estava inoperante, criando também problemas para sair. O próprio gerente que entrou em contato comigo reconheceu que o problema existe, por causa do enorme movimento da agência. Não acredito que as regras estabelecidas na legislação vigente e nas resoluções do BC fundamentem o direito de o banco manter seus clientes e usuários em filas na porta. Além disso, as Resoluções do BC não se sobrepõem ao Estatuto do Idoso.

Li uma reportagem no dia 15 de setembro em que o prefeito dizia que a cidade estava extremamente limpa! Não é o que vejo. É só andar pelas ruas da cidade para ver vários sacos de lixo ou até mesmo resíduos espalhados nas calçadas e nas ruas do centro. As ruas devem estar limpas só por onde ele passa, pois aqui na região da Luz (Ruas Brigadeiro Tobias, Casper Líbero, Riskalla Jorge) há diversos resíduos de lixo (papel, sacola, papelão e outros) espalhados pelas calçadas!

Em referência à carta do sr. Macmiller José Ribeiro (15/9), na qual ele fala da combinação de chuva e lixo e cobra o prefeito Kassab para solucionar esse problema, venho lembrar que é muito fácil cobrar dos políticos, quando nós, cidadãos, não cumprimos nossos deveres. Quantos cidadãos não jogam lixo nas ruas, em sacos plásticos, sem o menor cuidado ou preocupação com as enchentes? Quantos não põem lixo residencial na calçada horas antes de passar o caminhão para recolhê-lo?

