Ausência da princesa Diana será sentida na Abadia

Na sexta-feira, o cantor britânico estará de volta ao local, como convidado do casamento do filho mais velho da princesa, o príncipe William, uma ocasião feliz em que a ausência de sua mãe vai ser sentida intensamente.

Mais de um milhão de pessoas acompanharam o trajeto do cortejo de Diana, em 1997, para prestar seus respeitos a uma figura marginalizada pela realeza no momento de sua morte, aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris, mas que continuava extremamente popular com o público.

Para muitos, a memória de William que continua viva é a de um garoto de 15 anos, com a cabeça baixa, seguindo o caixão de sua mãe pelas ruas de Londres, visto por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo.

"A última vez que estivemos na Abadia de Westminster, o meu coração ficou apertado quando vi aqueles dois garotos caminhando atrás do caixão", disse Elton, referindo-se a William e seu irmão mais novo, Harry.

"Não consigo imaginar a obrigação de acompanhar, em público, em tão tenra idade, o caixão de sua mãe", acrescentou ele em entrevista a Barbara Walters, apresentadora de televisão dos Estados Unidos.

"E a próxima vez que formos à Abadia será para vê-lo entrando pelo corredor central com uma bela mulher, o amor da sua vida", disse Elton, que foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth pelos serviços de música e de caridade, acrescentando:

"Acho que é o resultado mais alegre e tenho certeza que Diana estaria muito, muito feliz com isso."

Os executivos de mídia dizem que a "conexão Diana" é uma razão para que o apetite do público pela cobertura do casamento, especialmente nos Estados Unidos, onde tinha muitos admiradores, seja tão forte.

A canção "Candle in the Wind 1997", de Elton John, se tornou o single mais vendido em todo o mundo, com 33 milhões de cópias vendidas.

Observadores da realeza dizem que William fez questão de preservar a memória de sua mãe viva, no momento em que a Grã-Bretanha se prepara para o maior evento real desde a morte da rainha mãe, em 2002.

No ano passado, William, 28, deu de presente à sua noiva de 29 anos o anel de noivado de safira de sua mãe. O casal visitou o túmulo de Diana em Althorp Estate, no centro da Inglaterra, antes do grande dia.

"Tenho certeza que a realeza preferiria que todos esquecessem que Diana existiu, mas esse jovem nunca vai permitir que isso aconteça", disse Joan Lunden, apresentador de TV norte-americano que cobriu o casamento de Diana em 1981 e trabalha para a Fox News no casamento de William.

"(Convidar) Elton John foi uma atitude óbvia, assim como o anel, e quem sabe o que mais vamos ver na sexta-feira."

(Reportagem de Mike Collett-White)