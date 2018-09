Ausência no Enade tem de ser justificada até dia 27

Os convocados para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) que não fizeram a prova no último domingo, 9, têm até o dia 27 para justificar a ausência. Dos 560 mil selecionados, 13,2% não compareceram aos locais de prova, a menor abstenção desde a criação da avaliação, há quatro anos. O exame é obrigatório e quem não faz o teste fica impedido de receber o diploma caso não justifique a ausência. Veja também: Agenda do vestibulando Portaria publicada nesta quinta-feira, 13, no Diário Oficial da União (DOU) orienta o estudante a enviar a solicitação da dispensa do Enade, via correio, ao Ministério da Educação. É preciso encaminhar cópia autenticada do documento justificando a impossibilidade de comparecimento à prova junto com o requerimento do Enade 2008 e declaração de matrícula regular original fornecida pela instituição de ensino. Os recursos serão avaliados pela Comissão Especial de Análise e Julgamento de Dispensa Enade 2008. A lista dos estudantes dispensados será publicada no DOU até 28 de março de 2009.