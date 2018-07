Austrália apreende '15 milhões de pílulas de ecstasy'

A polícia australiana anunciou a apreensão de 15 milhões de pílulas de ecstasy no que considera o "maior carregamento da droga" já apreendido no mundo. As pílulas foram encontradas em junho de 2007 por oficiais alfandegários em Melbourne. A droga estava escondida dentro de latas de tomate em conserva em um contêiner vindo da Itália. Segundo a polícia, o valor comercial da droga apreendida é estimado em US$ 400 milhões (R$ 639 mi). Depois de uma investigação que durou mais de um ano, a polícia disse ter desmantelado a rede internacional de tráfico e prendeu 16 pessoas na Austrália. Os policiais pretendem realizar operações para deter outros suspeitos na Bélgica, Holanda e Itália. De acordo com informações da polícia, as pílulas foram substituídas por outras inofensivas e o carregamento foi então monitorado. Alguns jornais locais sugerem que entre os suspeitos perseguidos pela polícia estão australianos conectados à máfia calabresa na cidade de Griffith, no Estado de New South Wales. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.