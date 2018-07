Austrália comemora casamento entre pessoas do mesmo sexo sob ameaça de contestação

Pouco depois da meia-noite (horário local), casais gays começaram a se casar sob a lei recentemente aprovada, que legaliza uniões entre pessoas do mesmo sexo, no território da capital australiana, que cerca e inclui a capital Canberra.

As primeiras cerimônias aconteceram um minuto depois do Marriage Equality Act (Ato de Igualdade Matrimonial) do território, entrar em vigor.

"Este é um dia importante para os casais do mesmo sexo e para nossas famílias, mas também para o país, porque hoje a Austrália é um país mais justo e igualitário, que valoriza muito o amor, disse Rodney Croome, diretor do Australian Marriage Equality.

Croome disse que 47 casais do mesmo sexo se inscreveram para casar no território nos próximos dias.

Mas, casais do mesmo sexo que queiram se casar podem ter apenas alguns dias para fazê-lo. A lei matrimonial foi contestada pelo conservador governo nacional, alegando que ela entra em conflito com a lei federal.

A decisão do Tribunal Superior, a mais alta instância do Poder Judiciário da Austrália, quanto à sua legalidade, será divulgada no dia 12 de dezembro. Se for contra a lei, Croome disse que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo serão invalidados.

"Eles vão deixar de existir", disse Croome à Reuters.

A nova lei tem sido criticada por grupos religiosos e conservadores. Defensores dizem que ela alinha a Austrália com muitos dos seus principais aliados no mundo, que já legalizaram várias formas de uniões entre pessoas do mesmo sexo.

(Reportagem de Christopher McCall)