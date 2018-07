Austrália diz ter confiança sobre posição de caixa-preta do voo MH370

"Estamos confiantes de que sabemos a posição da caixa-preta do voo numa margem de alguns quilômetros", disse ele em discurso em Xangai, a capital comercial chinesa.

"Ainda assim, a confiança na posição aproximada da caixa- preta não é o mesmo que recuperar destroços a quase quatro quilômetros e meio de profundidade no mar ou, finalmente, determinar tudo o que aconteceu no voo."

O voo MH370 da companhia Malaysia Airlines, com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo, desapareceu no dia 8 de março e acredita-se que a aeronave tenha se desviado milhares de quilômetros de sua rota original de Kuala Lumpur para Pequim e tenha caído no oceano Índico.

(Reportagem de John Ruwitch)