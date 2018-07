Austrália duvida que China abra mão de contratos de minério

O sistema de contratos referenciais, que tradicionalmente rege os 14 bilhões de dólares em exportações anuais de minério de ferro da Austrália para a China enfrenta um futuro incerto, já que as siderúrgicas chinesas não conseguem fechar os preços com as principais mineradoras.

As empresas anglo-australianas Rio Tinto e BHP Billiton são a segunda e a terceira maiores produtoras de minério de ferro respectivamente, depois da Vale. O minério de ferro constitui a segunda maior exportação da Austrália, atrás do carvão.

"Acho que esse é um cenário improvável porque o importante para países como a China é confiabilidade de oferta, consistência de oferta. Portanto acho improvável que os padrões contratuais vistos no passado desapareçam", disse Tanner.

Executivos da Vale também comentaram em entrevistas recentes considerar que dificilmente a China ficará dependente apenas do mercado à vista, por uma questão de segurança do fornecimento.

(Por Mark Bendeich)