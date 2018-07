Austrália: estudante pediu socorro duas vezes

O vídeo também mostra o joelho de um policial apoiado no corpo do estudante, enquanto se ouvem ordens e risadas dos colegas. Por duas vezes, ouve-se o estudante gritando "socorro". A coroner (espécie de juíza de instrução) Mary Jerram disse que, por causa da força das imagens, não vai divulgar o vídeo.

O policial que disparou a Taser, Chin Aun Lim, admite que "vendo o vídeo, parece que ele está algemado e eu não atiraria se soubesse", mas insiste em que não viu as algemas e em sua memória continuava achando que Roberto empurrava os policiais.

Domingos Laudisio, o tio do estudante que acompanha o depoimento na Austrália, chegou a se exaltar no tribunal. No fim da sessão, declarou ao jornal O Estado de S. Paulo que os policiais australianos são "completamente mentirosos".

Drogas

No depoimento do psiquiatra Jonathan Phillips, foi revelado que o estudante também consumiu maconha, tequila, uísque e cerveja na noite em que dividiu um comprimido de LSD com dois amigos.

O depoimento do especialista era muito aguardado porque vários casos de morte envolvendo Tasers são justificados pelo fato de a vítima estar em "excited delirium". Jonathan Phillips descartou essa hipótese, explicando que Curti "estava em um mundo próprio, com medo e queria apenas fugir". "Nada sugere que procurasse violência." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.