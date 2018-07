Austrália julga policiais por morte de brasileiro

Após deixar uma casa noturna de Sydney naquela noite, câmeras de segurança mostraram que Curti entrou em uma loja de conveniência. Depois, o sistema de monitoramento de uma outra loja já mostra o estudante correndo e caindo após ser abordado por policiais.

A polícia local chegou a afirmar que Curti teria furtado um pacote de biscoitos da loja de conveniência e, por isso, houve a perseguição. Mas, com a falta de provas e de imagens que mostrassem o percurso do garoto da loja até onde foi detido, a versão não ficou provada.

No júri, porém, uma série de depoimentos virão à tona, como o do vendedor da loja de conveniência e dos policiais envolvidos na perseguição. Segundo um parente de Curti, em um depoimento preliminar durante as investigações, esse mesmo vendedor teria negado o furto. "Ele (Curti) pediu a bolacha e o vendedor deu", conta.

Outra novidade que pode surgir durante o julgamento é o número de disparos que foram dados com o Taser - segundo informações divulgadas pela mídia australiana, Curti pode ter sido alvo de até 17 eletrochoques, mas nem todos teriam atingido diretamente o garoto. "Não foi o Taser que o matou. Foi a violência policial depois dos choques. Isso vai aparecer no inquérito", afirma o parente.

Vídeo

À época do crime, a família de Curti questionou onde estavam as outras imagens das diversas câmeras de segurança que monitoram as lojas do centro de Sydney, onde o estudante foi morto. Esses vídeos, segundo a família, já estão em poder dos advogados e serão exibidos durante o julgamento. "Quem viu disse que são cenas muito fortes. Vamos soltar (mostrar) para a imprensa em breve, depois do júri."

Roberto Laudisio Curti era paulistano e morava no bairro de Higienópolis, na zona oeste de São Paulo. Perdeu os pais ainda criança e era criado pela avó e por um tio. Para aperfeiçoar o inglês, foi fazer um intercâmbio de seis meses na Austrália, onde morava com uma irmã, Ana Luisa. Amigos de Curti, a irmã e um tio, além de advogados da família, acompanharão o julgamento, que deve durar a semana inteira. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.