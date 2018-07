Austrália reduz projeção de preços do minério de ferro em 2015 A Austrália reduziu sua previsão para os preços do minério de ferro em 2015 devido a uma alta na oferta, mas ainda espera uma recuperação ante os atuais níveis, os menores em cinco anos, com a expectativa de que mineradoras de alto custo sejam forçadas a sair do mercado.