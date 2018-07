Australiana responde em outras acusações de racismo

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 17, após a repercussão do caso, a CEB afirmou que apura fatos de "supostas atitudes racistas" e que, após o término da sindicância, os fatos serão encaminhados ao Ministério Público. A CEB destacou ainda analisar possíveis sanções à Louise sobre o ocorrido no salão de beleza. "Em relação à denúncia de discriminação racial por parte da funcionária da empresa, a CEB Distribuição declara que está analisando quais as medidas administrativas cabíveis, à luz das normas internas", consta na nota.

Segundo relatos à 1ª Delegacia de Polícia (DP), ao chegar para fazer as unhas do pé e notar que a manicure que a atenderia é negra, Louise pediu para trocar de profissional e foi atendida. Minutos depois, a alemã teria pedido que a primeira manicure se afastasse, dizendo estar incomodada com a presença dela. A funcionária saiu chorando e foi seguida pela dona do salão, que pediu para a agressora se desculpar.

Louise teria negado e continuado com as ofensas. Outra cliente que estava no salão, também negra, ficou irritada e iniciou uma discussão. Em meio a confusão, Louise teria dito: "Não sei por que essas pessoas de raça ruim insistem em falar comigo". A Polícia Militar foi chamada e encaminhou, além da alemã, a cliente ofendida, as duas funcionárias e a dona do salão para prestar depoimento.

Já presa por dirigir alcoolizada, Louise chegou a passar a noite no Presídio Feminino do Gama, mas teve a liberdade concedida pela Justiça no dia seguinte. A Polícia Civil continua com as investigações e deve encaminhar o caso ao Ministério Público.

Estatística

O caso de Louise vai se somar a tantos outros registrados diariamente em todo o País. Só no ano passado, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) recebeu 425 denúncias de racismo, por meio da ouvidoria. Em 2012, forma 413. Segundo o ouvidor, Carlos Alberto Júnior, a discriminação em rede social tem crescido ano a ano nas estatísticas. No DF, os dados mais atualizados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), de 2012, mostram 409 registros de racismo.

Como forma de concentrar as ocorrência, a secretaria vai lançar no segundo semestre um disk denúncia de racismo (138). A iniciativa já existe em alguns estados, como o DF e o Rio de Janeiro. "Deverá ser um canal mais acessível à população, mas é importante ressaltar que existe também a possibilidade de fazê-la pela internet", explicou Júnior.