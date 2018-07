Australiano é preso por usar cadeira de rodas bêbado

A polícia da cidade de Cairns, no norte da Austrália, indiciou um homem por dirigir bêbado com uma cadeira de rodas motorizada. Os policiais encontraram o homem, de 64 anos, na manhã de sexta-feira na saída de uma movimentada auto-estrada da região. A cadeira de rodas estava ligada em alta velocidade, mas o homem estava dormindo. Ele estava com 0,31 de nível de álcool, seis vezes acima do limite permitido. Quando os policiais o acordaram, o homem disse que estava indo visitar alguns amigos. Ele terá de se apresentar a um tribunal no próximo mês. Bob Walters, o chefe de polícia local, disse que a atitude do homem foi "uma receita para o desastre". "É fora da lei, é inaceitável e as pessoas deveriam perceber que isso pode levar a fatalidades", disse o policial ao jornal local Cairns Post. Ele disse que a polícia também pode punir quem conduz cavalos, bicicletas e skates sob efeito de álcool. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.