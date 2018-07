Australiano inventa moto ecológica O protótipo de uma moto que funciona com ar comprimido e pode atingir 100 km/h foi a estrela em salão internacional de motocicletas na Austrália. O motor funciona com um botijão de ar de 18 litros e seu chassi é o de uma Yamaha WR-250. Batizada de Pursuit, ela foi projetada pelo estudante Dean Benstead, da Universidade RMIT, em Melbourne. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS