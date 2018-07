Australiano Webber vence em Silverstone; Massa é 4º e Senna é 9º

Alonso, vencedor em Silverstone no ano passado, liderou a partir da pole, mas não foi capaz de evitar que Webber o ultrapassasse nas seis voltas finais e recebesse a bandeirada três segundos à sua frente.

A vitória foi a segunda do piloto de 35 anos na temporada após Mônaco, e o deixou com 116 pontos na tabela, diante dos 129 do espanhol depois de nove das 20 provas do calendário em 2012.

"Outro grande dia para nós e para mim. É fantástico", disse o australiano no rádio da equipe.

Sebastian Vettel, atual campeão e companheiro de Red Bull de Webber, ficou em terceiro, e o brasileiro Felipe Massa cruzou na quarta colocação com sua Ferrari, adiante das Lotus da dupla Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.

A má sorte de Jenson Button no GP inglês se perpetuou diante da plateia estimada de 125 mil pessoas: o piloto da McLaren ficou ausente do pódio em sua terra natal pela 13ª vez consecutiva.

O campeão mundial de 2009, que nunca ficou acima da quarta posição em Silverstone, largou em 16º e só saiu da pista com um ponto, chegando na décima colocação.

Seu companheiro de equipe e campeão de 2008, Lewis Hamilton, cujo êxito naquele ano continua sendo o último de um britânico em casa, ficou em oitavo, depois de ser ultrapassado pela Mercedes de Michael Schumacher nos momentos finais.

O brasileiro Bruno Senna chegou em nono com sua Williams, escuderia que poderia ter chegado mais longe, mas o venezuelano Pastor Maldonado se chocou com o mexicano Sergio Pérez na 12ª volta, encerrando a corrida para o piloto da Sauber.

Os fiscais da prova devem se manifestar sobre o incidente -Pérez disse que eles precisam agir.

"Esse cara (Maldonado) nunca vai aprender se eles não fizerem algo. Ele poderia ferir alguém. Todos se preocupam com ele", declarou ele à rede BBC.