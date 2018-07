Áustria oferece cochilos de luxo

Um estabelecimento recém-inaugurado no centro de Viena, capital da Áustria, oferece a trabalhadores e consumidores cansados do estresse do dia a dia uma chance de recarregar as baterias.

No local, os clientes podem tirar um cochilo por um determinado período de tempo.

O preço é salgado: US$ 15 (R$ 30) por 30 minutos de sono em uma cama individual.

O dono do estabelecimento explica que teve a ideia depois de perceber que as pessoas não tinham tempo de voltar para a casa para fazer a sesta.

O usuário também pode escolher seu estilo de música predileto. O clássico é o mais pedido.

Enquanto dorme, o cliente também é monitorado por um aparelho que mede seus batimentos cardíacos. Assim que ele cai no sono profundo, o volume da música aumenta.

E, para quem acorda com fome, ainda há um lanche gratuito oferecido como mimo pelo estabelecimento.