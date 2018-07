Áustria prende adolescentes que queriam se casar com militantes do Estado Islâmico

As meninas, com idades entre 16 e 17 anos, foram enviadas de volta para a Áustria, da Romênia, onde foram apreendidas pelas autoridades em um trem em 30 de dezembro, quando tentavam chegar à Síria para se casar com militantes do Estado Islâmico no país.

Cerca de 170 pessoas, muitas do Leste da Europa, viajaram para o Oriente Médio a partir da Áustria para se juntar a grupos de militantes islâmicos, de acordo com o Ministério do Interior.

Autoridades austríacas em outubro detiveram por acusações relacionadas ao terrorismo um menino de 14 anos que estava supostamente planejando viajar para a Síria e havia pesquisado na Internet como construir bombas.

Os pais das adolescentes entregaram o telefone da menina de 16 anos às autoridades austríacas quando ela desapareceu em dezembro. Dados obtidos a partir de uma aplicação de chat russo no telefone da adolescente mostraram conversas sobre os planos das meninas, disse um porta-voz dos procuradores em Salzburgo.

As meninas foram detidas em suas casas em Salzburg e na província da Alta Áustria depois que voltaram da Romênia. Elas tinham origem bósnia e chechena, de acordo com a agência de notícias APA.

(Por Shadia Nasralla)