Austríaca que ficou seqüestrada por oito anos estréia na TV

A austríaca Natascha Kampusch, que passou oito anos seqüestrada até conseguir escapar do cativeiro, em agosto de 2006, estreou no domingo, 1, um programa de televisão na Áustria, no canal Puls 4. Em Natascha Kampusch Trifft, que pode ser traduzido como "Natascha Kampusch encontra", ela entrevistou o ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 Nikki Lauda. Assista ao vídeo do programa "É claro que já me dei conta de que sempre serei diferente, mas aquilo que vivi não me afetou da maneira como as pessoas pensam", diz Natascha a Lauda durante a entrevista. Nas chamadas da atração, a apresentadora afirma que irá entrevistar personalidades de "que se destacam no mundo atual." Em comunicado divulgado pela emissora PULS 4, Natascha disse, falando de seu programa: "Não sou uma apresentadora propriamente dita, mas quero ser parceira num diálogo com meus convidados, que também poderão me fazer perguntas". O programa terá freqüência mensal, mas o entrevistado do mês de julho ainda não foi anunciado. (Com Reuters)