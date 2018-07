Austrian Airlines terá que se esforçar para cortar custos

A Austrian Airlines quer substituir sua frota de médio curso de 11 aviões 737 da Boeing por até sete Airbus A319 ou A320, mas disse que pode não financiar as aeronaves com seus próprios recursos.

"A proprietária Lufthansa está preparada para auxiliar a Austrian Airlines nisso, mas apenas sob a pré-condição de que a Austrian melhore significativamente sua estrutura de custos primeiro", disse a companhia austríaca em comunicado nesta terça-feira.

O novo chefe da Austrian Airlines Jaan Albrecht disse que a unidade poderia reduzir custos de pessoal e cortar algumas rotas, visto que a empresa quer economizar cerca de 200 milhões de euros (255 milhões de dólares) em 2012, quando finalmente há esperança de que haja lucro.

A Austrian Airlines registrou perda operacional de 66 milhões de euros em 2010 de deve reportar montante similar em 2011, disse Albrecht em uma coletiva de imprensa em Viena.

"Nós temos que trabalhar juntos para resolver nossos problemas estruturais", disse o executivo, referindo-se à necessidade de custos menores na companhia austríaca.

Por conta da fraca confiança do consumidor, altos preços dos combustíveis e os custos de um novo regime de comércio de emissões da União Europeia, as companhias aéreas europeias estão cortando o número de assentos em oferta, reduzindo investimentos e custos com pessoal, como forma de proteger os decrescentes lucros.

(Reportagem de Angelika Gruber; texto de Victoria Bryan)