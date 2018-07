Autista é esquecido em escola de Taboão da Serra

Eram 17h quando funcionários do estabelecimento ligaram para os parentes do menor informando que a van que faz o transporte dos alunos havia quebrado e que alguém da família deveria ir até o Centro de Reabilitação para buscá-lo. Quando os parentes do adolescente chegaram, o estabelecimento já estava fechado. Eles voltaram para casa pensando que outro veículo havia levado o rapaz, porém o jovem não voltou para a residência.

Segundo o guarda municipal 2ª Classe Marcelo Blanco, os parentes foram à delegacia prestar queixa, porém o delegado disse que deveriam esperar mais um pouco para poder registrar boletim de ocorrência de desaparecimento. Já estava escuro quando a Guarda Municipal foi acionada pela família do adolescente.

"Nós fomos até a escola e, como já estava fechada e não havia nenhum vigia, resolvemos pular o muro. Nós iluminamos a janela da secretaria e o rapaz então puxou a cortina e pudemos vê-lo. No momento em que entramos no local ele estava muito agitado e espalhado tudo lá dentro", relatou Blanco.

Os parentes disseram aos guardas que o adolescente estava com fome e já havia passado do horário de tomar os medicamentos. Os pais do rapaz, segundo Blanco, são surdos-mudos e a foi irmã mais velha dele, de prenome Ariane, quem registrou queixa após a localização do jovem. A reportagem tentou falar com a diretora do CRS, Selma Basílio, mas ela já não estava mais na delegacia e não foi encontrada.

"Nós conversamos com ela (Selma), que disse que não pôde estar nesta segunda-feira na escola porque teve que resolver alguns assuntos pessoais e foi justamente neste dia que ocorreu o problema", acrescentou o guarda municipal. Segundo os policiais do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, o delegado plantonista estava ocupado com um flagrante de porte ilegal de arma e informou que a reportagem deveria solicitar uma cópia do boletim de ocorrência à Secretaria de Segurança Pública. O caso foi registrado como "periclitação de vida e saúde de outrem".