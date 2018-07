Autoban prevê 830 mil veículos no sistema Bandeirantes

O volume de tráfego não pode ser comparado com o feriado de 1º de maio do ano passado, que caiu numa quarta-feira, não sendo prolongado. Mas deverá ser

5% menor do que o registrado no feriadão de Páscoa e Tiradentes, quando 875 mil veículos transitaram nos dois sentidos entre a Capital e Interior.

No primeiro levantamento, divulgado na manhã desta quarta-feira, 30, a concessionária registrou quatro acidentes, sem vítimas fatais, contabilizados entre a zero hora e às 11h30 desta quarta-feira. No feriadão de Páscoa e Tiradentes, foram registrados 114 acidentes, com 64 feridos e oito mortos.

A concessionária ressalta que a Operação Caminhão, que tem objetivo de melhorar a distribuição do tráfego de veículos no sistema, será realizada na quinta e domingo, das 14 às 22 horas. Os caminhões com destino à Capital deverão utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km23, entre Jundiaí e São Paulo, com acesso pela saída 48 da Bandeirantes.