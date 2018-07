Autoescolas devem começar aulas noturnas na 2ª feira A partir de segunda-feira, dia 17, as autoescolas serão obrigadas a incluir aulas práticas noturnas aos seus alunos em todo o País. Elas corresponderão a 20% do total da carga horária das aulas de prática de direção. A regulamentação da lei que tornou obrigatória a realização de parte da aprendizagem de direção no período noturno foi publicada nesta quarta-feira, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).