Automóveis são ''vilões'' em 73% dos casos

Foram registrados ao longo dos 12 meses 164.486 incidentes envolvendo automóveis. A quantia é 51,7% superior à registrada há dois anos, por exemplo. No mesmo período, a variação dos casos com caminhões foi de 37% e as com ônibus, 5,7%. O pedreiro José Carlos de Oliveira, de 34 anos, representou bem essa estatística, quando seu Fiat Uno quebrou na Marginal do Tietê, perto da Ponte Julio de Mesquita, semana passada. "Eu cuido bem da manutenção. Mas teve uma falha, um problema porque eu devo ter colocado gasolina adulterada."

A participação de caminhões no total de obstruções caiu de 19,5% para 18,4% entre 2007 e 2009. No mesmo período, a de ônibus foi de 10,6% para 8,6%. Os especialistas dizem que as restrições para veículos de carga e fretados foram os principais fatores para a queda.