Autópsia revela água no pulmão da cantora Whitney Houston

Uma autópsia concluída ontem à noite no corpo de Whitney Houston, pouco antes das 23h, revelou que havia água nos pulmões da cantora, de acordo com o site TMZ. Mesmo assim, a polícia de Los Angeles disse que não era possível determinar se esta era de fato a causa de sua morte, pois ainda há a possibilidade de a cantora ter morrido antes de ter água em seus pulmões.

A cantora foi encontrada morta em uma banheira do hotel Beverly Hilton no sábado à tarde, horas antes de se apresentar em uma festa do empresário Clive Davis, em antecipação ao Grammy. Uma homenagem à diva pela cantora Jennifer Hudson seria feita durante o evento, que aconteceu nesta madrugada, após o fechamento desta edição.

Hudson cantaria o maior hit da carreira de Whitney Houston, a balada romântica I Will Always Love You, da trilha sonora do filme O Guarda-Costas, em que Whitney contracenou com o ator Kevin Costner.

Em seu auge, a cantora foi uma das estrelas mais populares do mundo, tendo vendido mais de 170 milhões de discos em uma carreira que decolou nos anos 80 e foi abalada na década seguinte por um relacionamento conturbado com o cantor Bobby Brown, e um vício em cocaína.

A cantora era afilhada de Aretha Franklin, que divulgou uma nota dizendo que estava chocada e que não conseguia acreditar no que estava vendo na televisão. Era também prima de Dionne Warwick, que ajudou Whitney a dar os primeiros passos na indústria fonográfica. Ela foi descoberta por Clive Davis, empresário de Aretha, durante uma apresentação, em uma casa noturna, no início dos anos 80. Em sua carreira, Whitney venceu seis Grammys e dois Emmys.