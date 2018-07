Autópsia teve procedimento padrão, diz hospital

Em nota, o Instituto Dante Pazzanese informou que a criança morreu por causa da gravidade de seu quadro clínico e defendeu que a necropsia realizada no hospital foi realizada com autorização da família, para melhor investigar a causa do óbito. De acordo com a nota, o procedimento foi autorizado por meio de documento assinado pelos pais e duas testemunhas. "Todo procedimento foi feito respeitando os protocolos médicos previstos", diz o texto do instituto.

A Secretaria de Segurança Pública, pasta responsável pelo IML, não confirmou se o corpo chegou ao instituto sem os órgãos. Informou apenas que o instituto colheu materiais - sem deixar claro se eram dos órgãos ou de outras partes do corpo - para análise. O laudo deve sair em 30 dias. A reportagem não conseguiu contato com o legista do IML que atendeu Enzo.