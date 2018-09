Autor de espancamento brutal foge da Fundação Casa Um dos principais acusados de espancar brutalmente o jovem Fabiano Dias Rodrigues na saída de uma boate, em Sorocaba (SP), em junho de 2008, fugiu da Fundação Casa no final da tarde de ontem. O crime teve repercussão nacional porque as cenas do espancamento, gravadas pelas câmeras de segurança, foram veiculadas em canais de televisão. O acusado, na época com 17 anos, aparece nas imagens pulando com os dois pés sobre a cabeça da vítima. Ele cumpria medida socioeducativa na unidade de Sorocaba.