Autor de massacre na Noruega ficará sob observação 24h por dia

Um juiz indeferiu objeções de Breivik nesta sexta-feira e permitiu que dois psiquiatras indicados pela corte montem uma unidade de observação especial na prisão, onde o assassino ocupa sozinho uma ala de alta segurança.

Breivik, que completa 33 anos na segunda-feira, admitiu que detonou uma bomba, matando oito pessoas, em uma sede do governo em Oslo no dia 22 de julho e depois matou a tiros outras 69 pessoas em um acampamento de verão do Partido Trabalhista, da situação. Ele afirmou que tinha como alvo "traidores" amigos dos imigrantes.

Uma equipe psiquiátrica anterior concluiu, após longas entrevistas, que Breivik sofre de esquizofrenia paranóide e psicose e, portanto, não está apto para ser preso.

Breivik classificou o relatório da equipe de "ridículo" em uma audiência na segunda-feira, mas se recusou a cooperar com um segundo exame determinado pela corte por dois novos psiquiatras que solicitaram um monitoramento 24 horas por dia.

(Por Walter Gibbs)