Autor de rocks morre aos 78

JERRY LEIBER 1933-2011

Jerry Leiber, letrista que coassinou alguns dos maiores sucessos gravados por Elvis Presley, como Hound Dog, Jailhouse Rock e King Creole, em parceria com o músico Mike Stoller, morreu ontem aos 78 anos no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, de falência cardiopulmonar.

Leiber e Stoller se conheceram aos 17 anos e cunharam algumas das mais importantes canções dos primórdios do rock, como Poison Ivy e Stand By Me. Além de Elvis, gravaram essas e outras canções The Drifters, Ben E. King, Peggy Lee e The Coasters. / REUTERS