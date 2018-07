Autora britânica vence o Booker pela 2ª vez Hilary Mantel tornou-se ontem a primeira mulher a vencer duas vezes o Man Booker Prize de literatura. A obra escolhida foi Bring Up the Bodies, sequência do romance histórico Wolf Hall, que havia ganhado o Booker em 2009. O valor do prêmio é 50 mil libras. O livro premiado sairá no Brasil no início de 2013 pela Record, que também editou o primeiro volume. Um terceiro e último título está em produção.