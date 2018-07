Autora lança guia para peça de Wagner A escritora Lúcia Schiffer Durães lança hoje, às 19 h, na Livraria da Vila (Al. Lorena, 1.731, tel. 3062-1063), o livro O Anel do Nibelungo - Guia Prático do Ouvinte. No trabalho, ela analisa as quatro óperas que compõem a obra do compositor alemão Richard Wagner. O trabalho vem com um guia prático, em formato de CD multimídia, com gravações ao piano pelo maestro Osvaldo Colarusso. A edição é da MusiMed (206 págs., R$ 49). A peça de Wagner é baseada na mitologia nórdica, uma tetralogia composta pelas óperas Das Rheingold (O Ouro do Reno), Die Walküre (A Valquíria), Siegfried e Götterdämmerung (O Crepúsculo dos Deuses).