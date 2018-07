Autores da morte de adolescente em SP são transferidos

Marcos Vinicius Correa Gomes, de 19 anos, Alex Rodrigues Venancio, de 18 anos, e Claudinei Avelino Modesto, também de 18 anos, estavam presos no 26º Distrito Policial (Sacomã) desde que foram detidos pela Polícia Militar depois do crime.

Em depoimento prestado no 27ºDP (Campo Belo), eles assumiram o assalto e o assassinato da jovem. O mais velho do trio, Marcos Gomes, foi o autor dos dois disparos que a mataram.

Caroline voltava de uma festa com seu namorado quando foi abordada pelo trio na Rua Sabará, em Higienópolis. Eles roubaram o casal e depois atiraram contra a menina. Os três fugiram em um Fiat Idea - roubado há uma semana - e foram perseguidos pela polícia. Durante a fuga, eles perderam o controle do veículo e bateram na Rua 23 de Maio. Presos, foram levados para depor no 27ºDP.

Gomes, Venancio e Modesto também confessaram o roubo do carro. O veículo teria sido levado depois que os três homens renderam e roubaram a casa de uma família no domingo anterior (14). As vítimas reconheceram os três bandidos na delegacia.