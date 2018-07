Autoridade da Al Qaeda é morto por ataque aéreo no O chefe do departamento de imprensa da Al Qaeda na Península Arábica e outros seis militantes foram mortos em um ataque aéreo contra postos militantes no Iêmen. Um atirador retaliou ao ataque explodindo um gasoduto de exportação, informaram autoridades e moradores iemenitas neste sábado.