Autoridades dizem que situação do alvará era legal Enquanto a Polícia Civil promete levantar a situação dos alvarás de funcionamento da boate Kiss no inquérito que vai apurar as causas e responsabilidades da tragédia, a prefeitura e os bombeiros de Santa Maria (RS) dão a entender que as licenças em vigor obedeciam as exigências legais. Apesar disso, ainda não esclareceram qual era a descrição das instalações, equipamentos e vias de saída feita na emissão das autorizações de funcionamento, vistorias e revisões. "A situação do alvará será esclarecida no inquérito", afirmou o chefe da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior, em visita a Santa Maria nesta segunda-feira.