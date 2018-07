Autoridades dos EUA confirmam ataque de Israel em solo sírio Autoridades norte-americanas confirmaram nesta quarta-feira que Israel lançou um ataque contra a Síria na semana passada, mas não discutiram os possíveis alvos. "O ataque eu posso confirmar. O alvo, não", disse uma autoridade, acrescentando que houve mais de uma investida. Outra autoridade chamou de "confusos" os relatos de alvos prováveis. O jornal The New York Times disse nesta quarta-feira que os prováveis alvos eram esconderijos de armas, as quais Israel acredita que o Irã enviou através da Síria para chegar às mãos do grupo libanês Hezbollah. A Síria protestou para a Organização das Nações Unidas sobre o ataque de Israel contra seu território na última quinta-feira. Tel-Aviv não comentou a acusação. (Por Kristin Roberts)