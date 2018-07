Autoridades dos EUA descobrem túnel de traficantes que ligava México e Califórnia

Autoridades dos Estados Unidos encontraram um túnel usado para o tráfico de drogas na fronteira com o México.

Os oficiais da alfândega americana estimam que o túnel tenha cerca de 365 metros

O túnel liga um depósito em Tijuana, no México, a outro depósito, em San Diego, Califórnia e conta com fiação elétrica, o que indica que o local contava com iluminação e sistema de ventilação.

Os policiais também apreenderam 14 toneladas de maconha.

Cerca de nove toneladas estavam no lado americano do túnel e a polícia mexicana encontrou outras cinco toneladas ainda em Tijuana.

Dezenas de túneis como este foram encontrados nos últimos anos na fronteira entre os Estados Unidos e o México. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.