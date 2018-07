Autoridades dos EUA e da OTAN discutirão guerra no Afeganistão

O general Stanley McChrystal, comandante das forças dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, está em Londres oficialmente para fazer um discurso para especialistas militares, mas sua visita coincide com a do secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, e a do principal comandante da Otan na Europa, o almirante James Stavridis.

Funcionários da Otan e do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha minimizaram o fato de os três estarem em Londres na quinta e na sexta-feira, classificando o fato de coincidência.

As visitas, no entanto, e os discursos que as acompanharão, ocorrem em um momento crucial para a política e o planejamento sobre a questão do Afeganistão, com Obama avaliando a solicitação de McChrystal por mais tropas e as potências européias desejando uma mudança em seu papel estratégico.

McChrystal, que falará no Instituto Internacional para Estudos Estratégicos na quinta-feira, apresentou um plano para Obama requisitando entre 30 e 40 mil soldados e instrutores a mais, de acordo com autoridades do Congresso e da área de defesa dos EUA.