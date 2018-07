Autoridades dos EUA frustraram complô para assassinar Obama--AP Autoridades norte-americanas frustraram um complô de skinheads neo-nazistas para assassinar o candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, e matar negros no Tennessee, disse a agência Associated Press na segunda-feira. Segundo a AP, o complô foi desmantelado por agentes do Escritório para Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. A campanha de Obama não comentou a notícia. Obama, que pode se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, está à frente do republicano John McCain nas pesquisas de intenção de voto antes da eleição presidencial, marcada para 4 de novembro.