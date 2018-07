Autoridades dos EUA prendem 2 suspeitos de querer matar Obama Autoridades norte-americanas prenderam dois homens no Tennessee com planos para assaltar uma loja de armas e atirar contra o candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, e "quantos não-caucasianos" fossem possíveis. Um funcionário do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos informou que a polícia encontrou os homens na região de Jackson, Tennessee, com várias armas em seu carro. "Eles queriam ir para um lugar onde pudessem disparar contra o maior número de não-caucasianos possível", disse o funcionário, acrescentando que eles planejavam assaltar uma loja de armas. "Eles também tinham um complô para assassinar o senador Obama." Obama, que pode se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, está à frente do republicano John McCain nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 4 de novembro. (Reportagem de Deborah Charles)