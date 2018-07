Autoridades fazem busca em apartamento de Lagarde sobre caso Tapie Autoridades francesas realizaram uma busca no apartamento da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, nesta quarta-feira como parte de uma investigação sobre seu envolvimento em um pagamento em 2008 para um empresário partidário do ex-presidente Nicolas Sarkozy, segundo o advogado de Lagarde.