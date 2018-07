Autoridades mandam sepultar cadáver que abriu os olhos

As autoridades dominicanas ordenaram nesta terça-feira, 26, o sepultamento de uma menina de 14 anos que foi declarada clinicamente morta no sábado passado, mas que segundo seus parentes, teria aberto os olhos e defecado no caixão, o que provocou um grande susto entre seus parentes. A jovem foi declarada morta pelos médicos que a atenderam no hospital Arturo Grullón da cidade de Santiago. A autópsia praticada no cadáver indicou que sua morte havia se dado por intoxicação com propanol. No entanto, os pais da menina, Juanito Burgos e Juliana Rosa, disseram à imprensa que, durante o funeral, sua filha abriu os olhos e defecou, motivo pelo qual a levaram outra vez ao hospital, onde os médicos confirmaram que estava mesmo morta. De acordo com as declarações dos pais da adolescente, ao levá-la novamente para casa, a menina voltou a abrir os olhos e começou a suar, motivo pelo qual se negavam a sepultá-la, temendo que estivesse viva. Por fim, a jovem foi sepultada no domingo, mas perante a incerteza, foi desenterrada pouco depois. Um médico não identificado sugeriu estender o funeral por 72 horas, mas finalmente as autoridades recomendaram seu sepultamento, o que foi aceito pelos parentes, alguns dos quais tinham associado o fato à feitiçaria.