Autoridades pegam carona no avião de Dilma O avião da presidente Dilma Rousseff que levantou voo para levá-la ao encontro do papa Francisco deu carona para uma dezenas de autoridades do Legislativo e do Executivo. Entre os convidados estavam os presidentes do Senado, do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Renan estava acompanhado de sua mulher, Maria Verônica. Mas Laurita Arruda, noiva de Alves, não estava presente.