Autorizada quebra do sigilo bancário de falsa psicóloga A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal, nos últimos cinco anos, da falsa psicóloga Beatriz Coelho Cunha, do marido dela e da clínica em Botafogo, na zona sul da cidade, onde crianças autistas eram atendidas. Na decisão, proferida ontem, a juíza Leila Santos Lopes, da 11ª Vara Criminal, também pediu a quebra de sigilo dos dados do computador e das agendas apreendidas na empresa. A juíza, porém, negou o pedido de prisão preventiva dos réus, alegando que "não há notícias nos autos de risco à integridade das vítimas ou seus responsáveis legais, tampouco às testemunhas".