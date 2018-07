Autorizado cultivo de milho transgênico A Comissão Nacional de Biossegurança (CNBS) aprovou, no dia 19, a liberação do plantio da semente de milho do tipo Bt11 para a próxima safra. A liberação estava pendente desde fevereiro, por causa de recurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para a elaboração de mais estudos sobre a semente.