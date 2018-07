Autorizado reajuste de passagem de ônibus interestadual A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste das tarifas do transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros, com distâncias de até 75 quilômetros e semiurbano internacional, próximo das fronteiras. O reajuste a ser aplicado sobre o coeficiente tarifário foi e 1,195%. As novas tarifas passarão a vigorar a partir do dia 25. A Resolução da ANTT foi publicada hoje, no Diário Oficial da União.