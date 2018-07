Autuação por dirigir embriagado cresceu 354% em SP

Entre sexta-feira, 17, e terça-feira, 21, 605 pessoas foram flagradas dirigindo bêbadas nas estradas paulistas, 472 a mais que no ano passado. Foram organizados 433 pontos de bloqueio com o uso de bafômetros, 139,2% a mais que no ano passado. No total, 3.760 motoristas foram submetidos ao teste.

Os acidentes caíram 25,22% nas estradas do Estado. Foram registrados 1.115 acidentes, contra 1.491 em 2011 - 376 a menos. Trinta e uma pessoas morreram, contra 24 no carnaval do ano passado. No geral, o número de vítimas subiu de 681 para 738.

A Polícia Rodoviária checou 43.439 veículos durante o feriado, contra 30.457 em 2011, um aumento de 42,62%. Como consequência, as autuações subiram de 15.443 no ano passado para 26.793, 73,49% a mais. Foram recolhidas 226 carteiras de habilitação, 23,5% a mais que no ano passado.

Nos cinco dias de operação a Polícia Rodoviária fez 84 prisões em flagrante, recapturou 11 foragidos da Justiça, apreendeu 94,4 quilos de drogas, cinco armas de fogo e recuperou 13 veículos.