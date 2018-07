Auxiliar de cinegrafista é ferido em tumulto com Gaviões Um assistente de cinegrafista da TV Globo, Luis Finott, foi ferido na cabeça enquanto auxiliava o colega na gravação das imagens da bateria da Gaviões da Fiel, já no fim do desfile. Segundo um funcionário da TV Globo que não quis divulgar o nome, houve um empurra-empurra na passagem da bateria pela equipe do cinegrafista e Finott tentou separar. Neste momento foi agredido na cabeça por um integrante da bateria, com uma baqueta, segundo o funcionário da TV. De acordo com um bombeiro que prestou socorro na hora, Finott teve uma escoriação e foi levado há pouco para um pronto-socorro da região para fazer uma avaliação mais completa do ferimento.