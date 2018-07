Auxiliar de van morre ao cair do veículo em BH

Um adolescente que auxiliava o transporte escolar no embarque e desembarque de alunos morreu na noite de ontem após cair do veículo, em Belo Horizonte. O condutor do veículo fugiu após uma tentativa de linchamento, segundo a Polícia Militar. O ônibus trafegava no bairro Saudade quando o adolescente se desequilibrou quando entrava no veículo e caiu, vindo a bater com cabeça no solo. De acordo com a PM, houve um início de tumulto no local e, receoso de ser linchado, o condutor Geraldo de Souza Soares, de 45 anos, abandonou o veículo e fugiu. O adolescente foi encaminhado pelo Resgate para o Hospital Odilon Behrens, onde veio a falecer. Os policiais foram até a casa do condutor, mas ele não foi localizado. O veículo foi periciado no local e liberado para outro responsável pela empresa. Na manhã desta terça, Soares permanecia foragido.