Av. Hebe Camargo, no Morumbi, tem falha na rede de luz

SÃO PAULO - A iluminação da Avenida Hebe Camargo, no Morumbi, zona sul da capital paulista, está interrompida desde a noite de quarta-feira, 25, de acordo com o Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de São Paulo (Ilume). A falha na rede de luz que interliga os 40 postes - espalhados pelos 1.020 metros de extensão da via - foi registrada depois de uma denúncia. Nesta quinta, há técnicos no local, diz o departamento, mas ainda não há previsão de retorno das luzes.

O Ilume não soube dizer se houve furto dos cabos, mas afirmou que a falha na rede pode ter sido causada por cortes nos fios ou pela ausência deles. Uma equipe do departamento trabalha na reposição dos cabos desde a manhã de hoje.

Sem conclusão. No último dia 5, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), assumiu que houve um erro no asfaltamento da Avenida Perimetral, atual Avenida Hebe Camargo. A via foi construída com objetivo de desafogar o trânsito da Avenida Giovanni Gronchi.

Sem conseguir autorização para retirar cerca de 20 árvores que ficam no meio da avenida, a empreiteira contratada pela Prefeitura asfaltou ao redor da vegetação. O secretário Luiz Ricardo Santoro, da Infraestrutura Urbana, assinou, no início deste mês, um Termo de Compensação Ambiental (TCA), que permite a remoção das árvores.

Ainda sem conclusão, a avenida foi liberada para os motoristas que saem da Rua Deputado João Sussumo Hirata e podem seguir até o final da via, na Rua Flávio Américo Maurano.