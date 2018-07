Av. Paulista tem manifestação de 'empresários da lama'

Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 9h, em frente ao Parque Trianon, na altura da Alameda Peixoto Gomide. No horário do almoço, o grupo de 25 pessoas, que vestiam trajes sociais cheios de lama, caminhou pela via chamada por alguns de coração financeiro de São Paulo, pelo grande número de bancos e corretoras de valores concentradas na região.

A ação foi organizada por alunos do Desvio Coletivo de Performance e do Coletivo Pi, com coordenação de professores do Laboratório de Práticas Performativas da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa dos grupos pretende estabelecer um diálogo entre o artista e o espaço, propondo uma discussão sobre suas funções e novas percepções ambientais.