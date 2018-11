Av. Pompeia, em SP, é liberada após remoção de árvore Foi liberada por volta das 14 horas desta tarde a pista sentido Marginal do Tietê da Avenida Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Desde à 1h15 da madrugada havia um bloqueio, junto à Rua Tavares Bastos, por conta da queda de uma árvore, que atingiu um veículo estacionado. Ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros e a Eletropaulo foram acionados, pois o tronco da árvore estava enfeitado com luzes natalinas. O incidente foi causado pela chuva e pelo vento forte que tiveram início no fim da noite de ontem.