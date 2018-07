Avalanche mata 9 em Kosovo com onda de frio na Europa

Na Polônia, o Ministério do Interior afirmou que 20 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do tempo frio, levando a taxa deste ano até o momento para pelo menos 100 pessoas no país. Um porta-voz disse que as últimas vítimas congelaram até a morte ou foram sufocadas ou mortas por incêndios devido à aquecedores defeituosos ou improvisados.

A avalanche de Kosovo cobriu cerca de 15 casas no sábado, mas apenas duas estavam ocupadas no momento.

Uma pessoa está desaparecida e uma menina de aproximadamente seis anos foi achada viva no sábado à noite, após moradores e serviços de emergência ajudarem a cavar a neve das casas. Ela foi levada ao hospital.

"O número atual de mortos é nove agora, e nós acreditamos que ainda há uma pessoas desaparecida", afirmou o porta-voz da Força de Segurança de Kosovo Ibrahim Shala.

As temperaturas desabaram em partes da Europa para próximo de 40 graus Celsius negativos, no fevereiro mais frio que a região viu em décadas. Meteorologistas dizem que isso pode se perdurar até o final do mês.

Em Kosovo, três pessoas morreram e duas crianças foram machucadas na quinta-feira quando um recipiente de gás que a família estava usando para se aquecer explodiu.

O governo de Kosovo ordenou que as escolas continuasses fechadas por mais uma semana, devido à previsão de mais neve. A polícia afirmou que muitas áreas inabitadas foram completamente isoladas.

(Reportagem de Fatos Bytyci em Pristina, Aleksandar Vasovic em Belgrado e Rob Strybel em Varsóvia)